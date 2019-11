La pleine lune en Taureau de ce soir va amener de grands changements

Le 12 novembre, la pleine lune aura lieu dans la constellation du Taureau et c’est un moment pour se recentrer sur soi-même.

C’est une pleine lune de type «castor», ce qui la rend d’autant plus spéciale. On vous explique.

Qu’est-ce qu’une pleine lune castor?

C’est un surnom donné à la première pleine lune du mois de novembre. Historiquement, c’était le moment où les Premières Nations déposaient leurs trappes à castor. C’était dans le but de faire le plein de fourrure pour passer l’hiver.

On peut donc voir cette pleine lune comme la transition officielle entre l’automne et l’hiver et le moment pour se préparer aux mois froids qui s’en viennent.

Qu’est-ce que la pleine lune en Taureau veut dire?

Le Taureau représente les possessions matérielles et la sensualité. On peut donc voir cette pleine lune comme un moment pour se ressourcer, littéralement.

Il faut aussi prendre en considération que le Taureau est aussi synonyme de routine. De son côté, puisque la pleine lune rime avec changement, c'est une période «confrontante» où vous risquez de vivre un gros changement. Celui-ci sera le fruit de votre dur labeur, alors appréciez-le!

Comment allons-nous être affectés?

C’est un moment de questionnements, mais aussi l'occasion idéale de mettre en action vos objectifs et d'essayer de les atteindre. À l'image des pièges à castor, attrapez vos buts et sécurisez-les.

Vous attendiez une réponse pour un emploi ou un projet? Ça s’en vient. Vous êtes en quête d’une nouvelle passion? Elle arrive. Tout va se placer.

Puisque Mercure est en rétrograde depuis le 31 octobre et qu’il fait noir ultra tôt, l’ambiance est étrange, alors on a bien besoin de ce vent de renouveau.

Quoi faire pour se préparer?

Le 12 novembre sera la soirée pour prendre un bain avec vos plus belles huiles et votre chandelle dispendieuse qui brûle à vos côtés.

C’est aussi le moment pour se faire un «vision board» et lancer dans l’univers tout ce que vous voulez.

N’hésitez pas à vous gâter avec quelque chose de beau ou de bon puisque la fin de la rétrograde continuera de vous faire vivre de grandes émotions. Vous méritez une pause!

À quand la prochaine pleine lune?

Le 12 décembre prochain, la pleine aura lieu dans le signe du Gémeaux. Ce sera une période où vous serez plus spontané! On a hâte.