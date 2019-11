Les plus belles bottes d’hiver pour ne pas avoir l’air d’aller skier

Si vous êtes dû pour de nouvelles bottes d’hiver, mais que vous ne savez pas trop vers quels modèles vous tourner, ne vous inquiétez plus! On a déniché les plus belles paires pour vous.

• À lire aussi: On a trouvé LES bottes trop parfaites pour l’hiver

Avec la première neige qui tombe vient le temps de penser à bien se chausser. Si vous aimez avoir du style et les pieds au chaud, on a ce qu’il vous faut.

Voici donc 9 belles paires de bottes d’hiver:

Bottes Trivoli de Sorel

Véritables passe-partout, ces bottes à l’épreuve de l’eau iront bien à n’importe qui.

180$ sur littleburgundy.ca

Bottes Sofi de Bego

Ce modèle de la marque végane et québécoise Bego est magnifique et, bien qu’il soit plus chic, il est aussi à l’épreuve de l’eau et vous gardera au chaud grâce à l’intérieur recouvert de fourrure synthétique.

225$ sur begoveganlabel.com

Bottes Creek de Storm by Cougar

L’imperméabilité et la chaleur sont des priorités pour les mois froids, et ce modèle couvre les deux, en plus d’être très cute.

En rabais à 85$ sur globoshoes.com

Bottes hautes Liadia de Call it Spring

En cuir végane, ces bottes ne sont pas pour le parc à chien, mais plutôt pour aller souper entre amies! La semelle de caoutchouc va vous permettre de ne pas glisser sur le trottoir glacé!

99,99$ sur callitspring.com

Bottes Courmayeur Valley de Timberland

Les bottes Timberland sont un classique pour une raison: elles durent longtemps et sont très chaudes! On aime bien le modèle gris, pour faire changement, et le détail de fausse fourrure est très joli.

210$ sur littleburgundyshoes.com

Bottes Rogue 9 de Kamik

Très durable et chaud, ce modèle conçu par une compagnie canadienne bien connue est aussi tendance que pratique.

159,99$ sur kamik.com

Bottes Breadda de Aldo

Ces adorables bottes courtes sont faites de matériaux synthétiques tout aussi chauds que ceux faits à partir de fibres animales.

140$ sur aldoshoes.com

Bottes Artica

Ce modèle fait presque plus chaussure ou randonnée, mais le look sportif veut aussi dire que vous allez pouvoir marcher longtemps en restant au chaud! Et au sec.

198$ sur brownsshoes.com

Bottes Sherpa de Hunter

Pour des bottes de pluie, ce modèle Sherpa de Hunter se fait assez discret! Entièrement à l’épreuve de l’eau, ces bottes vous permettront de sauter dans les flaques de slush sans soucis!

150$ sur hunterboots.com