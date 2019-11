Voici quoi demander à Noël selon votre signe astrologique

Vos parents vous demandent déjà de leur envoyer une liste de cadeaux de Noël, mais vous manquez d’inspiration? Ne cherchez plus, nous sommes ici pour vous aider!

En se fiant à l’astrologie qui, sans être une science exacte, peut nous guider, nous avons déniché le cadeau idéal pour chaque signe du zodiaque.

Voici donc quoi demander au père Noël selon votre signe

Bélier - Quelque chose qui vous permettra de bouger

Les Bélier, vous avez soif d’action. Profitez de Noël pour combler ce désir constant de bouger. Demandez des certificats pour des cours d’un sport inusité ou des accessoires pour un gym à la maison.

Roulette pour abdos GoZone, 13$, chez Walmart

Une belle bouteille d’eau c’est pratique, et elle pourra vous suivre dans toutes vos aventures!

Bouteille Yeti, 40$, chez Amazon

Taureau - Des vêtements à votre image

Passionnés par les belles choses, les Taureau aiment afficher au grand jour leur bon goût et sens du style. Vous aimez aussi le confort.

Chandail «J'apporte le vin», 60$, chez Pour de vrai

Demandez donc un joli chandail qui va vous tenir au chaud, tout en étant très cute.

Crewneck Coeur de loup, 50$, chez Tamelo

Gémeaux - Un ensemble de produits

Les Gémeaux, vous avez tendance à être indécis, ce qui rend la tâche de vous offrir un cadeau encore plus difficile.

Ensemble de mascaras Lashstash, 58$ (valeur de 162$), chez Sephora

Simplifiez la vie de votre entourage en demandant des ensembles de produits! Vous pourrez tout essayer pour (peut-être) trouver vos favoris.

Ensemble avec nettoyant, masque et crème hydratante de Fresh, 33$, chez Sephora

Cancer - Des choses qui sentent bon

Sans tomber dans les clichés, les Cancer, vous êtes souvent des gens nostalgiques et sentimentaux. On sait aussi que les odeurs et les émotions sont intrinsèquement liées.

Coffret de parfums Nest, 52$, chez Sephora

En demandant des bougies ou de l'encens, vos proches vont vous surprendre par les parfums qu’ils choisiront pour vous.

Bougie feu de bois, 24$, chez t.lees

Lion - Une caméra Polaroïd

Chers Lion, avec votre côté show off et votre sens artistique, on sait que prendre de belles photos artistiques pour le ‘Gram, vous adorez.

Caméra Fujifilm Instax, 80$, chez Amazon

Les Polaroids donnent le petit look vintage que vous aimez et cela va faire les meilleurs souvenirs de soirées.

Caméra Polaroid, 80$, chez Urban Outfitters

Vierge - Tout ce qu’il faut pour prendre un bain

Le temps des Fêtes peut être stressant, surtout pour des gens qui se mettent autant de pression pour tout planifier que vous, les Vierge.

Lot de 7 bombes pour le bain, 19$, chez Amazon

Préparez-vous à votre coup de fatigue inévitable qui arrivera en janvier en demandant à vos proches des huiles, bulles et savons aux parfums relaxants.

Ensemble «Maison en pain d'épices», 60$, chez Lush

Balance - Un beau livre

Quoi de mieux pour démontrer votre culture générale et à quel point vous êtes sophistiqués qu’un beau livre à afficher sur sa table de salon, les Balance.

Livre «Les couvertures du Vogue», 55$, chez Amazon

On sait que vous avez déjà une liste de bouquins remplis de photos historiques, idées déco ou tableaux connus, alors donnez-là à vos proches!

Livre «Élément de style», 37$, chez Amazon

Scorpion - Des belles cartes de tarot

Les Scorpion, vous êtes des personnes souvent très ouvertes d’esprit, surtout ce qui touche les choses plus ésotériques, comme le tarot par exemple.

Ensemble de cartes de Tarot minimaliste, 32$, chez Amazon

Vous allez pouvoir vous guider dans vos décisions, tout comme impressionner la galerie avec votre bel ensemble de cartes.

Cartes de Tarot «tatouage», 21$ chez Amazon

Sagittaire - Un sac de voyage

Toujours sur le bord de partir à l’aventure, si vous êtes Sagittaire, il vous faut absolument un sac pratique dans lequel se trouvera tous vos essentiels.

Sac à dos en cuir végane, 125$, chez Matt & Nat

Profitez-en pour demander celui d’une marque d’ici, et pourquoi pas un cuir végane tant qu’à y être!

Sac à dos en cuir végane, 135$, chez Lambert

Capricorne - Des masques pour le visage

Les Capricorne, vous avez l’habitude de vous garder le plus occupé possible, ce qui fait que vous prenez rarement le temps de relaxer.

Ensemble de masques Sephora, 34$, chez Sephora

Rien de mieux qu’un masque de 15 minutes pour se forcer à ralentir le rythme et écouter nos émissions favorites!

Ensemble de 5 masques Origins, 25$, chez Sephora

Verseau - Des produits de CBD

Originaux, les Verseau aiment expérimenter avec de nouvelles choses sans cesse. C’est pourquoi vous êtes probablement intéressés par le CBD, l’agent relaxant (et non hallucinogène!) du cannabis.

Stylo CBD « Calm» de feelCBD, 60$, chez Birch & Fog

Demandez des chandelles ou des huiles, et vous allez rapidement voir l’effet calmant.

Chandelle Kush, 52$, chez Boutique 1861

Poissons - Des produits de la collection Jeffree Star x Shane Dawson

Sensible comme vous êtes les Poissons, vous avez probablement été touchés par le cheminement des youtubeurs Shane Dawson et Jeffree Star lorsqu'ils ont créé cette palette.

Palette Conspiracy de Jeffree Star x Shane Dawson, 52$ US, chez Beautylish

En plus, les couleurs uniques de cette collection vont vous permettre d'expérimenter et de laisser aller votre créativité!

Ensemble de rouges à lèvres liquides Velours de Jeffree Star x Shane Dawson, 85$ US, chez Beautylish