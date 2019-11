Yes Mccan, de Fugueuse, a un tout nouveau look!

Le rappeur Yes Mccan (Jean-François Ruel), qui joue aussi Damien Stone dans la série Fugueuse, a partagé une première publication sur Instagram après plusieurs mois d’absence.

Pour souligner son retour sur le populaire réseau social, le comédien Jean-François Ruel a teasé un verse d’une nouvelle chanson en demandant à ses abonnés s’il ferait l’affaire pour la deuxième saison de Fugueuse.

Ce retour sur Instagram a suscité l’engouement de plusieurs personnes, dont deux comédiennes de Fugueuse, Ludivine Reding et Laurence Latreille.

Yes Mccan a d’ailleurs un look bien différent de celui qu’on lui connaissait quand il a interprété pour la première fois Damien Stone, en 2018.

Adieu la coupe bol et bonjour les cheveux longs, à la mâchoire.

On ne sait pas si ce sera le look adopté par Damien Stone dans la deuxième saison de Fugueuse, à venir en janvier 2020, mais on ne déteste pas!