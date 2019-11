Voici ce qui serait réellement arrivé à Jughead dans «Riverdale» selon une théorie intriguante

Plusieurs fans croient que Jughead va mourir dans la saison 4 de Riverdale, mais une théorie ouvre la porte à une issue différente.

Lors de chaque nouvel épisode, quelque chose laisse entendre que Jughead va mourir : de scènes dans le futur où il est absent, jusqu’à carrément montrer son cadavre.

• À lire aussi: Est-ce que Riverdale vient VRAIMENT de tuer ce personnage principal?

À la fin de Witness for the Prosecution, le 5e épisode, on voit FP venir arrêter Betty, Veronica et Archie pour le meurtre de Jughead. Cette scène semble sceller le destin de Jughead, mais on croit avoir compris quelque chose qui nous redonne espoir.

Dans cet épisode, Jughead apprend que son professeur est l’un des auteurs derrière une série de livres de meurtres et mystères qu’il adore, les Baxter Brothers Mystery.

Il annonce à toute sa classe qu’il y aura un concours d’écriture et que celui ou celle qui concoctera la meilleure histoire aura la chance de devenir lui aussi un auteur des Baxter Brothers.

Le thème : le meurtre parfait.

Immédiatement, Jughead et Brett, son rival à Stonewall, semblent être prêts à battre l’autre.

Voici donc notre théorie

Pour sortir du lot dans sa compétition d’écriture, Jughead va feindre son propre meurtre. On espère que si c’est le cas, ses amis et son père sont dans le coup, sinon c’est très cruel.

Une autre possibilité pourrait être que ces scènes sont tout simplement tirées de l’imagination de Jughead, ou des représentations de ses écrits.

Sondage À quelle théorie adhères-tu? Il «fake» sa mort. Ce sont ses écrits! Il est mort pour vrai :'( Quelque chose d'autre... Partagez votre résultat sur Facebook

Dans cet épisode, on en apprend également plus sur le grand-père de Jughead, un homme violent qui a éventuellement abandonné sa famille. Jughead se fait dire par ses collègues à Stonewall que son grand-papa était aussi un auteur doué (comme lui!) et qu’il avait lui aussi étudié à Stonewall.

FP avoue éventuellement à son fils que c’était son grand-père qui lui envoyait les romans qu’il aimait tant étant plus jeune, mais qu’il ne sait pas où se trouve le vieil homme aujourd’hui.

On ne sait pas comment, mais cela va probablement avoir un rapport avec la disparition de Jughead... à suivre!