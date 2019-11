Cette actrice de la série originale sera de retour dans le «reboot» de Gossip Girl

On sait depuis un moment que la série culte Gossip Girl allait faire un retour sur nos écrans, mais une question restait: est-ce que les acteurs originaux feront partie de la distribution?

Les détails sur cette nouvelle série sont plutôt limités. Tout ce qui est certain, jusqu'à présent, c'est que le reboot de Gossip Girl sera disponible sur la nouvelle plateforme de diffusion HBO Max en 2020.

Les 10 épisodes vont se dérouler huit ans après la fin de la série originale. Les créateurs voulaient revisiter la prémisse de l'émission afin d'explorer les différences qu’il y aurait avec l’avancement des médias sociaux que l’on connaît aujourd’hui.

Puisqu'on explore la série huit ans plus tard, cela veut donc dire que Blair, Serena et tous les autres ne seront plus au secondaire. Il fallait donc de nouveaux personnages.

Par contre, une excellente nouvelle a été confirmée tout récemment. En effet, Kristen Bell, qui faisait la voix de Gossip Girl, sera de retour dans son rôle de narratrice!

Les producteurs de la série ont dit qu’elle avait toujours été et continuerait d’être la seule et unique voix de Gossip Girl.

Sachant qu’il avait été révélé que Dan était derrière le mystérieux personnage, on se demande qui va le remplacer dans cette nouvelle version!

À suivre.