Voici tout ce qu'on sait sur «Par Lysandre» la nouvelle marque de Lysandre Nadeau

L’influenceuse Lysandre Nadeau a récemment annoncé sur les réseaux sociaux qu’elle lancerait très bientôt une marque de vêtements et accessoires de voyage qui se nommera Par Lysandre.

On le sait bien, Lysandre est une grande voyageuse. Après avoir passé près d’un an à parcourir le monde, elle a eu l’idée de lancer sa propre collection pour les amatrices de voyage, comme elle!

Depuis, Lysandre dévoile petit par petit des vidéos et photos de ses créations pour donner l’eau à la bouche à ses nombreux abonnés!

Voici donc tout ce qu’on sait sur Par Lysandre:

1. Le sac banane

À 10 000 fans sur la page Instagram de sa nouvelle marque, elle a montré en primeur son sac banane noir avec une fermeture éclair dorée.

Capture d'écran Instagram @parlysandre

On peut aussi voir le nom Par Lysandre en noir sur noir, puisque la Youtubeuse voulait que la marque soit discrète.

Capture d'écran Instagram @parlysandre

À l’intérieur, on y retrouve qu’une seule grande pochette pour garder le tout le plus simple possible.

Capture d'écran Instagram @parlysandre

Il est végane et coûtera 44,99$!

2. Le sac à dos

Le sac à dos est fait du même matériau végane et fit parfaitement avec le sac banane.

Capture d'écran Instagram @parlysandre

La poche intérieure est sécurisée par un fil rétractable ainsi qu’un bouton pression, et il y a 3 pochettes à l’intérieur.

Capture d'écran Instagram @parlysandre

Il n’est pas trop gros ni trop petit et est quand même profond.

Capture d'écran Instagram @parlysandre

Il sera vendu au prix de 79,99$.

3. La camisole

Capture d'écran Instagram @parlysandre

Pour célébrer ses 30 000 abonnés sur le compte Instagram de Par Lysandre, Lysandre a révélé 2 morceaux de vêtements. Tout d’abord, la petite camisole grise. Elle est courte et le logo se trouve au dos.

Capture d'écran Instagram @parlysandre

Elle s’avoue stressée de sortir ce morceau à cause de sa simplicité, mais que cela reste tellement pratique qu’elle sait que cela pourra servir à plusieurs.

4. Les shorts

Par Lysandre va aussi contenir une paire de shorts taille haute comme celle-ci.

Capture d'écran Instagram @parlysandre

Ils ont été conçus pour être non seulement très confortables et légers, mais aussi pour prendre le moins de place possible dans la valise.

5. Le top Lara Croft

Capture d'écran Instagram @parlysandre

Lysandre a publié une photo de Cassandra Bouchard portant le top de sa collection qui a été inspiré par le personnage de jeux vidéo, Lara Croft.

Au moment d’écrire ces lignes, Lysandre est au Mexique avec Cassandra et le photographe David Maman, peut-être pour faire les photos officielles de sa marque.

Lysandre va commencer par lancer des morceaux assez simple et pratiques, dont aussi un pantalon et hoodie, pour voir ce qui plaît le plus à ses clients et ensuite s’adapter selon leurs besoins et demandes. Par Lysandre sera disponible partout dans le monde! On a hâte.