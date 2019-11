Shay Mitchell a dévoilé le prénom de son bébé et c’est surprenant!

Shay Mitchell a documenté presque toute sa grossesse sur YouTube, mais a gardé quelques informations secrètes de son public, notamment le nom qu’elle avait choisi pour sa fille.

C’est donc avec beaucoup d’intérêt que les gens attendaient que la comédienne en dévoile plus et c’est désormais chose faite : le fameux prénom a été dévoilé et il n’est pas plate du tout!

En effet, Shay Mitchell et Matte Babel se sont arrêtés sur le prénom Atlas Noa, pour leur premier enfant. La femme de 32 ans en a aussi profité pour adresser un message touchant à sa fille.

«Durant les 32 années de mon existence, je pensais avoir visité beaucoup d’endroits, essayé beaucoup de choses et avoir ressenti ce qu’était l’amour... et puis tu es arrivée.

En vérité, je n’avais aucune idée que je pouvais aimer autant avant que tu naisses. On se demande si c’est simplement quelque chose que les gens disent, comme ça, mais j’ai l’impression que la chimie de mon corps entier a changé dès la minute où je t’ai rencontrée.

Je me réveille chaque jour (et aussi chaque 2-3 heures) toujours en admiration que tu sois à moi et moi à toi. J’en apprends toujours plus sur toi et je ne me lasserai jamais de te regarder te réveiller doucement, apercevoir un reflet de moi ou de ton papa et de te voir te concentrer intensément sur nos visages, comme pour nous dire «je te connais».

Ma douce fille, sache que peu importe ce que tu choisis de faire dans ce monde, qui tu choisis d’aimer et où tu choisis d’aller, je serai toujours ta plus grande fan. Je suis déjà si fière d’être ta maman.»

Cute!