Fanny de «Fugueuse» aperçue au centre-ville de Montréal et elle a un look complètement différent!

Après la tournure dramatique de la première saison de Fugueuse c’est sans surprise que Fanny (Ludivine Reding), ait opté pour un changement de look drastique.

On sait que Fanny est désormais brunette (grâce aux mains expertes de Max Gourgues!), mais un changement s’est aussi opéré dans son style, si on se fie à ce cliché capturé dans le centre-ville de Montréal et partagé sur la page Facebook de Fugueuse.

Fanny avait un style plus tape-à-l’œil quand elle fréquentait Damien (Jean-François Ruel), avec des faux ongles et un style de vêtement plus sexy. Maintenant qu’on sait qu’elle s’est éloignée du proxénète et qu’elle est dans une relation amoureuse avec un nouveau garçon (tous les détails ici!), c’est sans surprise qu’elle a choisi de modifier son look.

Une chose est certaine : ce petit teaser partagé sur les réseaux sociaux nous donne encore plus hâte à la première de la deuxième saison de Fugueuse qui est prévue pour janvier 2020.