Selena Gomez a essayé ce tutoriel pour cheveux viral et le résultat vous surprendra

Selena Gomez a documenté sa tentative de se boucler les cheveux sans chaleur et elle n’a pas obtenu le résultat désiré, selon elle!

Celle qui a récemment fait son retour avec deux chansons en deux jours a aussi une nouvelle tête : des cheveux très longs avec un joli balayage.

Selena profite de ses rallonges en essayant toutes sortes de coiffures, dont la magnifique tresse vue dans le clip de Look At Her Now.

Elle a aussi tenté sa chance avec un tutoriel pour boucler ses cheveux sans chaleur qu’elle avait vu en ligne. Sur des cheveux humides, on tresse nos cheveux avec la tête par en bas, et au réveil, on est censé avoir de belles vagues de plage.

Voici le tutoriel qui, avec presque cinq millions de vues, et devenu viral en peu de temps!

Selena a donc partagé dans ses «stories» Instagram le processus, débutant en montrant sa tresse quelle a portée toute la nuit. Elle explique à son père derrière la caméra qu'elle «a vu ça en ligne, tu es censé te pencher, tresser tes cheveux et garder la tresse toute la nuit, et c'est censé donner quelque chose de magnifique. Alors... on va voir!»

Elle défait ensuite sa tresse, puis relève sa tête pour montrer le résultat. Elle demande à son père «C'est comment?» et après une courte hésitation, le papa de la chanteuse répond un simple «Non».

Déçue du résultat, Selena dit: «Les filles mentent en disant que tu peux le faire toi-même, que c'est facile et beau! Non...»

On comprend que c'est un peu décoiffé mais, selon nous, le résultat est très beau!