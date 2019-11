Miley Cyrus coupe officiellement les ponts avec Liam Hemsworth et Kaitlynn Carter

Bien qu’ils aient passé 10 ans de leur vie ensemble, les ex Miley Cyrus et Liam Hemsworth ont décidé de couper les ponts et de ne plus se suivre sur les réseaux sociaux.

Si au départ la rupture a semblé s’être faite d’un commun accord, plusieurs indices révélés après coup nous laissent croire que la relation entre Miley Cyrus et Liam Hemsworth s’est détériorée au point que les deux ont décidé de se «unfollow» mutuellement.

Il faut dire que Miley Cyrus n’a pas été douce avec Liam dans certains de ses commentaires sur les réseaux, allant jusqu’à remettre en question ses performances au lit.

• À lire aussi: Miley Cyrus cause une polémique avec des commentaires sur sa sexualité et Liam Hemsworth

Miley semble aussi déterminée à faire une coupure avec sa relation post-divorce, avec Kaitlynn Carter, puisque le profil de Kaitlynn est introuvable dans la liste de comptes suivis par Miley sur Instagram.

• À lire aussi: Kaitlynn Carter laisse un commentaire «assoiffé» sous une photo de sa blonde, Miley Cyrus

En ce moment, Miley Cyrus file le parfait bonheur avec son nouveau chum et ami d’enfance, Cody Simpson.

Tous les détails sur leur relation ici :