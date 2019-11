Seules les plus courageuses oseront la tendance louche des «pantalons poilus»

La tendance des chandails «fuzzy» ou poilus est présente depuis quelque temps dans le monde de la mode, mais connaissez-vous sa version «pantalons»?

En effet, il semble que le tissu poilu et ultra doux se retrouve désormais sur nos pantalons et jupes, ce qui confère à nos jambes un look de yéti qui ne passera certainement pas inaperçu!

Il est aussi dispo dans sa version courte, pour les moins frileuses

En plus des pantalons poilus, on retrouve aussi la jupe à effet mouton qui vous donnera certainement l’impression de vous asseoir sur un nuage.