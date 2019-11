16 beaux manteaux parfaits pour novembre et à moins de 85$

Le mois de novembre est synonyme du froid qui s’installe confortablement au Québec et aussi des premières neiges, ce qui signifie qu’on doit ranger notre manteau de jeans et opter pour quelque chose d’un peu plus chaud, comme un «puffer»!

Si jamais vous avez besoin d’un nouveau manteau pour le début des températures hivernales, mais que votre budget est plus serré ce mois-ci, on vous en propose à moins de 85$!

Les voici!

Courtoisie

1. Puffer rouille, 59,99$, hm.com

Courtoisie

2. Puffer kaki, 51,35$, bestsellerclothing.com

Courtoisie

3. Puffer rouge style bomber, 79,90$, zara.com

Courtoisie

4. Puffer blanc, 60$, hm.com

Courtoisie

5. Puffer marine à capuche, 79,90$, zara.com

Courtoisie

6. Puffer moutarde, 60$ (en solde), urban-planet.com

Courtoisie

7. Puffer matelassé menthe, 55,97$ (en solde), garage-clothing.com

Courtoisie

8. Puffer à col montant noir, 24$, urbanplanet.com

Courtoisie

9. Puffer vert bouteille Only, 79$, labaie.com

Courtoisie

10. Puffer lilas écourté, 59$ (en solde), urbanoutfitters.com

Courtoisie

11. Puffer bleu poudré taille plus, 79$, joefresh.com

Courtoisie

12. Puffer lustré long, 83,93$, ardene.com

Courtoisie

13. Puffer en velours marine, 69,95$, simons.com

Courtoisie

14. Puffer avec mitaines, 83,93$, ardene.com

Courtoisie

15. Puffer rose pâle, 39,95$, simons.com

Courtoisie

16. Puffer en corduroy, 67,40$ (en solde), oldnavy.gapcanada.ca