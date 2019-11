Voici l’imprimé que l’on va voir partout cet hiver

Qui dit nouvelle saison, dit nouvelles tendances! Après un été de néon et d’imprimés animaliers, un nouveau motif fait son entrée dans nos garde-robes.

Vous l’avez peut-être remarqué sur certaines célébrités, surtout sur les chandails. On parle bien sûr du «multi stripes», les rayures multiples et multicolores.

C'est un imprimé classique et on peut autant le porter dans nos looks décontractés que ceux plus tendance.

Pour un peu d’inspiration, voici quelques vedettes qui le portent à merveille:

Lucie Rhéaume

Marianne et Gabrielle de 2e peau

Sarah-Jeanne Labrosse

Didilapi

Pézie

Audrey-Anne Jean

Vous pouvez dénicher ce genre de chandail facilement en friperies, mais en voici quelques-uns trouvés en ligne:

39,99$ sur www.hm.com

14,99$ sur www.hm.com

34$ sur princesspolly.com

En rabais à 41,36$ sur www.ae.com

En rabais à 31,01$ sur www.ae.com

29$ sur simons.ca

69$ sur simons.ca