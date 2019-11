Tous les influenceurs portent ce hoodie créé par Alex L'Abbée

L'influenceur et mannequin Alex L'Abbée vient tout juste de lancer une compagnie de vêtements personnalisables et sa marque se nomme Ohana.

L'inspiration lui est venue lors d'un voyage à Hawaii, d'où le nom, Ohana, qui veut dire famille et amis.

Alex voulait donner aux gens la possibilité d'être différents, c'est pourquoi les «hoodies» peuvent être personnalisés en changeant le capuchon et la poche.

Le slogan est d'ailleurs «Be different, be you», ou «Sois différent, sois toi» et le logo, un palmier, fait référence à son premier tatouage.

Les hoodies sont disponibles en noir ou gris, au prix de 65$.

Les poches (20$) et capuchons (25$) sont offerts en 4 teintes différentes: Corn Corn (jaune), Oasis (turquoise), Sahara (orange) et Ocean (bleu).

Alex à fait appel à plusieurs de ses amis bien connus du public, dont Cindy Cournoyer et Gloria-Bella, pour un photoshoot magnifique.

Ohana est dsponible seulement sur le site internet.