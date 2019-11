Voici tous les détails sur Girl Crush, la collection de Lucie Rhéaume et Cindy Cournoyer

Les BFF et femmes d’affaires Lucie Rhéaume et Cindy Cournoyer lancent la marque de vêtements Girl Crush.

Les deux jeunes femmes connaissent déjà beaucoup de succès avec leur contenu sur Instagram et YouTube, ainsi qu’avec leur compagnie e-Influence, mais elles ont ajouté une autre corde à leur arc.

C’est donc ce vendredi 1er novembre, à midi, que Girl Crush Gang verra le jour avec le premier modèle, le fameux «J’men clit».

La première collection s’intitule Starter Kit et elle comprend 4 modèles différents, disponibles dans des grandeurs de Small à X-Large.

Nous avons contacté Lucie qui nous a expliqué que l’inspiration leur est venue lors d’un voyage à Los Angeles quand elle a dit «J’men clit», au lieu de «J’men criss». Le lendemain, les filles ont trouvé une boutique qui pouvait personnaliser des chandails et ont inscrit ces mots dessus!

Revenues au Québec, elles ont constaté que leurs abonnées adoraient le chandail et ont vu l’opportunité de créer du merch.

«J’men clit», Lucie explique, c’est une manière de célébrer la femme et de leur dire que c’est correct de s’en foutre de l’opinion des autres et de faire ce que TOI tu as envie de faire.

Le nom Girl Crush est venu quand elles ont réalisé qu’elles voulaient mettre de l’avant des femmes inspirantes sur lesquelles elles avaient des crush! Leurs modèles sont donc leurs amies, dont Cassandra Bouchard et Gloria-Bella.

Les chandails sont disponibles en vert forêt, gris, blanc, noir et menthe, dont trois crewneck à 65$ et un chandail à manches longues à 50$.

On adore cette marque très «girl power» et on a déjà hâte de voir ce que l'avenir leur réserve!

La collection est disponible juste ici.