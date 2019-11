Voici tous les costumes d’Halloween que Kylie Jenner a portés cette année

Si une célébrité est connue pour être une fan de l’Halloween, c’est sans contredit Kylie Jenner, qui chaque année, met le paquet pour impressionner ses quelque 149 millions d’abonnés.

L’année 2019 ne fait pas exception et Kylie a encore une fois pris très au sérieux l’Halloween en se costumant en quatre différents personnages.

Si comme nous vous aviez perdu le fil, voici tous les déguisements de la cadette Jenner pour l’Halloween 2019.



1. Madonna et Britney (avec Stassie Baby, sa BFF)





Kylie Jenner et sa BFF se sont costumées en Madonna et Brtiney Spears et ont recréé le baiser iconique entre les deux chanteuses. Le tout a été partagé dans les stories Instagram de Stassie.

2. En lapin Playboy





La jeune maman et toute sa gang d’amies ont enfilé léotards et oreilles de lapin pour rendre hommage aux iconiques «bunnies» de Playboy!





3. En Ariel de La petite Sirène

Kylie s’est mise dans la peau d’une Ariel sexy avec un soutien-gorge en coquillages véritables!





4. Marilyn Monroe

Elle s’est finalement transformée en Marilyn Monroe dans une robe en satin rose et un collier en diamants imposants. «Diamonds are a girls best friend...», peut-on lire sous la photo.

BONUS



5. Stormi... en Kylie!

La fille de Kylie Jenner s’est transformée momentanément en sa mère, dans ses habits du MET gala de 2019. Cute!