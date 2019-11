Est-ce que Riverdale vient VRAIMENT de tuer ce personnage principal?

*ATTENTION CET ARTICLE CONTIENT DES DIVULGÂCHEURS DE L'ÉPISODE DE RIVERDALE DU 30 OCTOBRE*

Le dernier épisode de Riverdale, Halloween, s’est terminé sur une image choquante du cadavre de l’un de nos personnages favoris: Jughead.

Tout au long de l’émission, Jughead était en conflit avec ses nouveaux collègues de classe, à Stonewall Prep. Les étudiants l’ont enfermé dans un cercueil toute la nuit. En même temps, Betty était seule et recevait des appels de quelqu’un qui se faisait passer pour son père, le Black Hood.

Quand il est finalement libéré par son professeur, Jughead s’empresse de contacter sa petite amie, qui lui avoue que leur demi-frère, Charles, lui a conseillé de s’inscrire à un programme pour rentrer dans le FBI.

Jughead trouve immédiatement que c’est une bonne idée et dit à Betty que si un jour il disparaissait pour vrai, il est certain que Betty serait celle qui le retrouverait.

C’est alors qu’on voit un saut en avant dans le temps, situé dans une salle d’autopsie où Betty et FP regardent en pleurant le cadavre de Jughead...

Capture d'écran Netflix / The CW

Est-il vraiment mort ? Est-ce un rêve? Ou une fausse piste?

Voici toutes les informations que nous avons à ce sujet:

Il va disparaître dans la saison 4

On a vu dans la bande-annonce de la saison 4 que Jughead allait disparaître au courant de l'intrigue. On a vu tous ses amis se promener dans la forêt en criant son nom.

Peut-être que l’issu de cette disparition est la mort de Jughead...

La fin de la saison 3

On se souvient aussi que le dernier épisode de la saison 3 montrait Betty, Veronica et Archie, couverts de sang, en train de brûler leurs vêtements.

Betty disait alors au groupe ceci: «On doit brûler tous nos vêtements, incluant la tuque de Jughead. On va laver le sang dans le lac. Après ce soir, on ne parle plus jamais de ce qui est arrivé. Jamais. Pas entre nous, pas à nos parents. Personne. On termine le secondaire, on gradue, et on se sépare. C’est la seule façon de ne jamais se faire prendre.»

Cela laisse entendre qu’ils auraient peut-être tué Jughead, mais pourquoi!?

Betty a le gène des tueurs en série

L’une des explications pour ceci est que Betty possède le gène du tueur en série, et qu’elle pourrait donc avoir en elle la capacité de tuer sans remords. Selon nous, elle est fondamentalement bonne et ce n’est qu’une fausse piste, mais c’est à considérer.

Charles est louche

On se souvient que Charles et le fils d'Alice et FP. Il est donc le demi-frère de Betty et Jughead. Bref, Charles, semble mystérieux. Tout d’abord, on voit à la fin de l’épisode 4 de la saison 4 qu’il espionne Betty en écoutant tous ces appels. Il pourrait donc être un faux frère avec de mauvaises intentions.

Jughead pourrait avoir un jumeau

Nicky Nelson/WENN.com

Si on considère que c’est un vrai cadavre qu’on voit dans la scène, et non un rêve ou autre, ce pourrait être un jumeau.

Non seulement Cole Sprouse a un jumeau dans la vraie vie, ce qui rendrait le tout possible, mais on sait aussi qu’il y en a beaucoup à Riverdale. Cheryl et Jason, Juniper et Dagwood, Clifford et Claudius... Ce ne serait pas le premier!

En plus, sous la bande-annonce de l’épisode 5 de Riverdale qui sortira la semaine prochaine, on peut lire ceci: «Jughead apprendra des informations surprenantes sur l’histoire de sa famille»... Un jumeau, c’est surprenant!

On n’arrive pas à croire que l’émission serait prête à tuer l’un de ces 4 personnages principaux, mais, en même temps, ce serait une «twist» mémorable.