Des rumeurs de couple entre Dragos et Polina font surface

À peine sortis de l’aventure OD Afrique du Sud, Dragos et Polina semblent être plus proches que jamais et formeraient même un couple, selon certains médias.

En effet, Hollywood PQ a avancé que Polina et Dragos étaient en couple, selon leurs sources.

Un tweet partagé par la page OD Conneries a aussi laissé entendre que les deux ex-candidats de télé-réalité étaient beaucoup plus que des amis et que la paire se serait «frenchée» lors d’un souper en tête-à-tête au restaurant.

Le «couple» ne semble pas encore prêt à s’afficher, mais ce ne serait pas la première fois que des candidats d’OD se mettent en couple après leur arrivée au Québec. Karine d’OD Bali et Michael d’OD Grèce en sont un exemple. Reste à savoir si le duo Polina et Dragos saura survivre à l’épreuve du temps.