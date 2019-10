Tout le monde va s'arracher cette palette complètement folle de Jeffree Star et Shane Dawson

Les Youtubeurs Jeffree Star et Shane Dawson ne pourraient pas être plus différents l'un de l'autre, mais leur collaboration maquillage risque de battre tous les records.

Alors que Jeffree est connu pour sa marque beauté, Jeffree Star Cosmetics, Shane est plutôt populaire pour ses vidéos de type documentaire qu'il publie sur sa chaîne YouTube.

Les deux créateurs très populaires ont décidé de collaborer pour une collection maquillage bien spéciale! Ce qui a commencé avec une idée de palette à l'image de Shane et ses vidéos de théories du complot a évolué vers une collection complète.

Nous avons ENFIN tous les détails sur cette magnifique collaboration!

Voici donc tout ce que va contenir la collection Shane Dawson par Jeffree Star Cosmetics:

Les rouges à lèvres:

Capture d'écran Youtube

Les six teintes sont: Are you filming (rouge), Oh my God (nude orangé brillant), Shane (brun métallique), Jeffree, What the F***? (rose fuchsia), I Gotta Go (rose bébé) et Ryland (nude rosé avec paillette dorée).

Ces rouges à lèvres liquides mats seront 18$ US, ce qui est environ 24$. Ils seront aussi disponibles sous forme d'ensemble pour 90$ US (118)



Le gloss:

Capture d'écran Youtube

Le gloss complètement transparent se nomme Shane Glossin' et sera vendu 18$ US (24$).

Le baume à lèvres:

Il y aura aussi un baume à 18$ US qui s'appelle Shane Diet.

Les accessoires:

Capture d'écran Youtube

La collection comprend aussi une sélection de sacs de maquillage (entre 30$ et 40$ US), de miroirs (30$ US) et même un survêtement couvert des logos de Shane et de Jeffree (45$ US pour la veste et 55$ US pour les pantalons).

La pallette Mini Controversy:

Capture d'écran Youtube

Composée de 9 teintes exclusives, cette mini palette sera 28$ US (36$)

La palette Conspiracy:

Composée de 18 teintes originales, cette palette sera vendue au prix de 52$ américains, donc environ 68$ canadiens.

Capture d'écran Youtube

Les deux palettes seront aussi disponibles en ensemble au prix de 72$ US (94$) et un kit comprenant tout le maquillage et un sac sera vendu pour 210$ US (275$)

WOW! Le tout sortira le 1er novembre à 10h du matin sur la côte ouest, et donc 13h de l'après-midi au Québec. Vous pouvez commander le tout sur jeffreestarcosmetics.com ou même beautylish.com et la livraison sera gratuite au Canada!