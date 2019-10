Selena Gomez a porté un pyjama lors d’une soirée chic et c’est étonnamment beau

Les looks de Selena Gomez sont toujours magnifiques et son dernier, très audacieux pour une soirée chic, ne fait pas exception.

Il faut dire qu’on entend beaucoup parler de Selena Gomez ces temps-ci et avec raisons : la jeune femme vient tout juste de dévoiler les premières chansons de son dernier album à paraître prochainement, le premier depuis quatre ans.



Hier, ce n’est pas pour sa musique que Selena a fait jaser, mais pour sa magnifique tenue qu’elle a portée lors d’une soirée chic à New York. En effet la femme de 27 ans a choisi de porter un pyjama de soie à rayures assorti d’une paire de souliers de course.

Un assemblage très audacieux qui lui sied à merveille!

Mis à part ses looks «flawless» et sa musique, Selena Gomez a fait jaser dernièrement à cause d’une situation bien délicate avec son ex, Justin Bieber et sa femme Hailey Bieber...