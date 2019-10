Rosalie Lessard et Nicolas Trépanier mettent leur couple au défi

C'est au tour des adorables Rosalie Lessard et Nicolas Trépanier de mettre leur couple au défi et de répondre à des questions afin de découvrir s’ils se connaissent vraiment!

En couple depuis 5 ans, Rosalie et Nicolas se connaissent comme le fond de leur poche... ou pas! Voyez si les amoureux sauront répondre à des questions crunchy concernant leur couple: qui est le plus bordélique? Qui a dit je t'aime en premier? On a la réponse à ça, et tellement plus, dans notre vidéo!

Suivez-nous sur YouTube et Instagram!

Voyez nos derniers «Couple Challenge»

Cassandra et Cédric

Noemie et Alex

Lysandre et Sean