Maude Lavoie annonce sa rupture sur Instagram

Maude Lavoie, que l’on a connue dans le cadre de l’émission Occupation double Grèce, est désormais un cœur à prendre.

En effet, suivant ce qu'elle a annoncé dans ses stories Instagram, la jeune femme et son chéri de l’été, Jérémie Primeau, ont pris des chemins différents.

«Non, on n'est plus ensemble. On a passé un super bel été, ç'a été super génial pendant une bonne partie de l’été, mais, après ça, on n’était plus rendus à la même place», a indiqué la jeune femme en répondant aux multiples questions de ses abonnés.

On se souvient que Maude avait dévoilé qu'elle était en couple au courant de l’été. Elle était en voyage à Cancún avec son amoureux.

Bien que leur idylle soit terminée, Maude semble très sereine relativement à cette rupture, et c’est tant mieux!