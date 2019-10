Mercure rétrograde à l'Halloween et voici ce que ça veut dire

On a déjà peur quand Mercure rétrograde, puisque ce mouvement des astres apporte souvent son lot de conséquences (positives ou négatives) dans nos vies. On sait que la prochaine période débutera le soir de l’Halloween et cela rend le phénomène encore plus terrifiant!

Si vous ne saviez pas, environ 3 fois par année, la planète Mercure rétrograde, ou change de direction. Cela peut avoir un effet sur notre humeur en général, mais aussi sur la communication et la technologie. Les effets dépendent du placement de mercure dans le ciel lorsque la rétrograde se produit.

La prochaine rétrograde sera d’autant plus spéciale, parce que non seulement elle débute le soir de l’Halloween, ce qui est déjà creepy, mais elle est en Scorpion, le signe de la mort.

Mais qu’est-ce que cela veut dire exactement?

Ce n'est pas juste négatif.

Oui, le signe du Scorpion est associé à la mort, mais aussi au renouveau. Cela veut dire que cette période intense est un bon moment pour dire au revoir à ce qui ne nous plaît plus dans nos vies, et pour faire de la place pour de nouvelles passions.

Des ex vont surgir dans vos vies.

Mercure est la planète de la communication. On sait que la communication est un aspect particulièrement important dans les relations amoureuses. Ajoutons à cela le signe du Scorpion qui est associé au changement (futurs et passés), et cela pourrait vouloir dire qu’un ex va tenter de revenir dans vos vies pour avoir réponse à des questions en suspens qui lui permettra de réellement passer à autre chose. .

Oui, la communication est affectée par la rétrograde, mais le fait que ce soit en Scoprion, cela ouvre les valves pour être honnête. Vous grandirez de ces situations!

Vos secrets seront révélés.

Scorpion est aussi associé au secret. Si vous cachez quelque chose, les chances que ce soit révélé au grand jour augmenteront durant cette période. D'un autre côté, vous pourriez apprendre quelque chose de dérangeant ou une vieille blessure pourrait être ravivée.

Ça va brasser dans votre couple.

Pendant que Mercure passe dans la constellation du Scorpion, Vénus aussi. Puisque celle-ci est la planète de l’amour, votre couple pourrait vivre des moments tumultueux. Par contre, les discussions et les conflits que vous vivrez vont être constructifs à long terme!

Les autres planètes s’en mêlent

En même temps que Mercure et Vénus se placent en Scorpion, Saturne et Pluton se croisent. Saturne est associé à la punition, et Pluton, à la destruction. On peut interpréter cela comme on veut, mais ça sent le conflit à plein nez!

Donc, préparez-vous au pire pour cette période de Mercure en rétrograde. Ça s’annonce intense, émotif et compliqué. Par contre, ne vous en faites pas trop puisqu’à la fin de ce dur moment vous en resterez avec beaucoup plus de positif que de négatif.

C'est le 20 novembre que vous aurez enfin un peu de répits et que Mercure reprendra sa course normale.