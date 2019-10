Les stars ont sorti leurs plus beaux costumes d’Halloween ce week-end

Puisque l’Halloween tombe un jeudi cette année, plusieurs ont célébré d’avance. C’est ce qu’ont fait une tonne de célébrités qu’on adore, tant québécoises que hollywoodiennes.

C’est surtout ce samedi le 27 octobre que les partys d’Halloween ont eu lieu, et on a recueilli un bon nombre de costumes incroyables partagés sur les réseaux sociaux.

Voici donc tous les déguisements d’Halloween que les vedettes ont portés ce week-end

Demi Lovato en Pennywise le clown et en Marie Antoinette

Maud Poulin et son copain Gabriel en Aquaman et Mera

Jessica Biel et Justin Timberlake en... Justin Timberlake et son micro

Lucie Rhéaume et Frédérique Desbiens-Gravel en alien

Vanessa Hudgens et Charles Melton de Riverdale en poupées diaboliques

Camila Mendes en «sexy Rick», de l'émission Rick and Morty

Vanessa Morgan de Riverdale en Maléfique

Lele Pons en Maléfique aussi

Rosalie Bonenfant en fleur

L'influenceuse Demi Plaras en fée

Nina Dobrev en Billie Eilish

Kylie Jenner et Stassiebaby en Madonna et Britney Spears

Stormi en sa maman, Kylie, au Met Gala

Emma Chamberlain en Paris Hilton des années 2000

Liam Payne en Superman

Kourtney Kardashian en Ariana Grande

James Charles en Harry Potter

Jessie Nadeau en Harry Potter aussi

Cardi B en infirmière

Le nouveau couple formé de Evan Peters et Halsey en Sonny et Cher et en membre du groupe Insane Clown Posse et en Marilyn Manson.

Kaitlynn Carter et ses amis en années 70

Gigi Gorgeous et sa femme Nats Getty en Jack et Sally, de L'étrange Noël de monsieur Jack

Kiernan Shipka en diable