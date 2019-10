«Chilling Adventures of Sabrina» : voici tout ce qu’on sait sur la saison 3

ATTENTION, CE TEXTE CONTIENT DES DIVULGÂCHEURS SUR LES SAISONS 1 ET 2 DE «CHILLING ADVENTURES OF SABRINA».

Quand on a su que Netflix allait relancer la série iconique de notre jeunesse, Sabrina l’apprentie sorcière, on ne pouvait pas se douter de la tournure que cela allait prendre.

Chilling Adventures of Sabrina, ou CAOS, c'est Satan, l’enfer, des anges, des monstres, des résurrections... C’est bien plus «dark» que la version des années 2000, mais on adore!

Après 2 saisons hautes en émotions dans lesquelles Sabrina est passée d’une jeune femme mortelle bien ordinaire, à la fille de Satan et la sorcière la plus puissante du monde, on peut s’attendre à quoi pour la suite?

Voici donc tout ce qu’on sait sur la saison 3 de CAOS:

Est-ce que le tournage est terminé?

Oui! Le tournage de la saison 3 s’est terminé à l’été 2019. Après une courte pause pour l’équipe, celui de la saison 4 a débuté en octobre.

On le sait puisque Kiernan Shipka, qui joue Sabrina, a publié ceci le 7 octobre en écrivant: «Premier jour de retour au travail et je dois déjà faire des siestes.»

Quand est-ce que les épisodes vont sortir?

On ne sait pas encore. Considérant que le tournage vient tout juste de se terminer, cela risque de prendre plusieurs mois, voire 1 an. On s’attend donc que ce sera quelque part en 2020.

Quelle sera l’histoire?

Mini résumé de la saison 2: Sabrina réalise que selon la prophétie, si elle commet 4 gestes «pervers», elle ouvrira les portes de l’enfer, chose qui s'est produite. Satan en sort et révèle à Sabrina qu'il est son véritable père, et qu’elle est donc 1/3 diabolique, 1/3 humaine (à cause de sa mère) et 1/3 sorcière (à cause de son «autre» père) ce qui la rend ultra puissante... Bref, pour tuer Satan, Nick, l'amoureux de Sabrina, doit se sacrifier en l’emprisonnant dans son corps, puis Lilith (Mrs Wardwell), devient la reine de l’enfer et amène Nick avec elle.

Puisqu’à la fin, deux personnages importants sont en enfer, on peut se douter que la saison 3 va débuter là!

Gavin Leatherwood, qui joue Nick, a confirmé cette information. Il a avoué à TV Guide que lorsqu’il a demandé au créateur de la série si son personnage allait passer tout son temps en enfer, celui-ci à dit que les amis de Nick allaient tenter de venir le chercher en enfer dès le premier épisode.

On sait donc qu’une partie va se dérouler en enfer et que le «Fright Club», composé de Sabrina, Harvey, Rosalind et Theo (Susie dans la saison 1), va tout faire pour récupérer Nick.

Quels personnages seront de retour?

On sait donc que le quatuor principal, ainsi que Nick et Lilith, seront de retour. Les deux tantes de Sabrina aussi, tout comme Ambrose et les «Weird Sisters».

Par contre, on ne sait pas si Satan va réussir à se libérer du corps de Nick et si Lilith va continuer de prendre l'apparence de Mrs Wardwell. Elle semble avoir libéré celle-ci à la fin, mais on ne sait jamais avec elle...

Y aura-t-il de nouveaux personnages?

Kiernan Shipka a expliqué au magazine Seventeen que la saison 3 allait apporter une foule de nouveaux personnages dans son récit, sans rien préciser de plus.

Intrigant!

Quelles sont les théories?

Sabrina avait de nouveaux pouvoirs dans cette saison qui lui permettaient de faire des miracles, puis elle perd toutes ces habilités. Selon nous, quand Lilith lui a finalement redonné ses pouvoirs, elle a seulement rétabli ceux de sorcière, mais pas les nouveaux.

Une autre théorie très courante sous-entend que Nick était en fait Satan. On sait maintenant que non, mais des gens croient qu’il pourrait être quelqu’un d’autre...

Par exemple, on a vu dans plusieurs scènes que Sabrina est née avec un jumeau, certains croient que ce bébé pourrait être Nick. On espère que non, considérant qu’ils forment un couple !

D’autres croient que Nick pourrait être Edward Spellman, le père de Sabrina... C’est presque pire ! Par contre, puisqu’il est révélé que Satan est le vrai père de Sabrina, cela rend le tout un peu moins malaisant.

On va garder l’œil ouvert pour de nouveaux développements !