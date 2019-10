On a trouvé LES bottes trop parfaites pour l’hiver

On doit se rendre à l’évidence, l’hiver est à nos portes et on doit commencer à se préparer mentalement aux matins froids.

Eh bien, ces derniers seront plus doux grâce à Dr Martens qui vient tout juste de sortir ses bottes iconiques dans le modèle Jadon qui se distingue par sa semelle compensée, mais cette fois, tapissée de fausse fourrure!

Courtoisie

On les a vues dans les pieds de plein de nos influenceuses et vedettes préfs et on pourra désormais les porter tout l’hiver grâce au nouveau modèle qui possède une doublure extra chaude pour ces journées où il fait moins 30 et on doit attendre à l’arrêt de bus (cauchemar!).

Pour l’instant, le modèle doublé de fausse fourrure est disponible dans le noir, avec une fermeture éclair pratique qui nous permet d’entrer et de sortir rapidement de ses chaussures.

Courtoisie

Les Dr Martens ont tendance à être faits un peu plus grands en moyenne, mais si vous comptez mettre des bas chauds, on vous conseille de prendre votre taille habituelle dans le modèle avec fausse fourrure, pas plus pas moins, pour être confo tout l’hiver!

Courtoisie

Dr Martens Jadon avec fausse fourrure, 250$, en ligne et chez Brown Shoes

Vivement les premières bordées de neige!