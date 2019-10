Alanis répond finalement aux rumeurs et elle ne dit pas la même chose que Cath

Alanis Désilets et Catherine «Peach» Paquin sont connues comme étant un duo de BFF inséparables qui habite et travaille ensemble. Mais est-ce toujours le cas?

Plus tôt cette semaine, Catherine avait publié un texte qui expliquait que certaines personnes sortent de nos vies pour une bonne raison.

• Pour plus de détails: Cath Paquin met les choses au clair concernant sa relation avec Alanis

Cela a fait réaliser à plusieurs fans que depuis leur émission Coloc, les deux jeunes femmes étaient rarement ensemble sur leurs réseaux sociaux. Les gens se sont donc demandé où en était leur amitié.

Catherine avait répondu en disant que sa publication n’avait rien à voir avec Alanis, mais cette dernière tient un autre discours.

Alanis s’est adressée directement à sa communauté sur Instagram en ce vendredi 25 octobre.

Capture d'écran Instagram @alanisdesilets

L’ancienne candidate de OD Bali a dit qu’elle allait répondre aux questions simplement, parce que si elles avaient choisi d’exposer leur amitié sur les réseaux sociaux, selon elle, ce serait «hypocrite» de ne pas nous tenir au courant des développements.

Elle poursuit en disant: «C’est sur qu’être exposée sur les réseaux sociaux à 100%, ce n’est pas facile, et surtout avec le parcours qu’on a eu, par rapport à Instagram, à OD, à la télé, tout ce milieu-là, ça change des vies, ça change des personnes aussi.»

Elle termine en avouant: «La seule chose que vous avez besoin de savoir par rapport à ça, c’est que non, moi et Cath on n’est plus autant amies qu’on l’était avant.»

Voilà, c’est donc confirmé.

Par contre, Alanis dit aussi que c’est normal et qu’elle va voir où tout cela va les mener. Elle précise aussi qu’elles sont «heureuses dans leurs coeurs».

On souhaite beaucoup de bonheur aux deux.