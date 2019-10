8 crewnecks québécois vraiment «cozy» parfaits pour la saison froide

S’il y a bien une pièce de vêtement dans laquelle on passerait tout notre hiver, c’est bien le fameux coton ouaté de style crewneck.

En plus d’être ultra tendance en ce moment, il est aussi parfaitement chaud, ce qui fait de lui le parfait allié de nos outfits hivernaux. On le porte en XL pour un look décontracté ou encore plus cintré, avec un col roulé en dessous et entrer dans nos jeans, pour un look un peu vintage.

Sans plus tarder, on vous présente nos 8 coups de cœur «crewneck» québécois du moment.

Crewneck «On ne change pas» de Tamelo, 50$, en ligne

Crewneck «Herbivore» de Pony, 65$ (en solde), en ligne

Crewneck «Goosebump» par Chlowe, 60$, en ligne

Crewneck «Coeur de loup», 50$, en ligne

Crewneck «Texte-moi quand t’arrives» de Pour de vrai, 60$, en ligne

Crewneck «Candy Sky» de The One and Only, 55$, en ligne

Crewneck «Farniente» de Callitee, 69$, en ligne

Crewneck «Grands enfants» de Ana Roy, 55$, en ligne