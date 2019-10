Netflix dévoile sa programmation de novembre et on est très excités

Fidèle à son habitude, Netflix a dévoilé sa programmation des prochaines semaines et 10 titres ont retenu notre attention.

Après un mois d'octobre terrifiant, le mois de novembre s'annonce... romantique et royal!

Voici 10 séries et films à ne pas manquer sur Netflix en novembre:

1. Atypical, saison 3 (1er nov.)

L’attachante famille Gardener est de retour et cette fois-ci, Sam entre à l’université. Pendant ce temps, sa soeur se retrouve dans un triangle amoureux avec un garçon et une fille et ses parents vivent une période difficile.

2. The King (1er nov.)

Timothée Chalamet joue Hal, un jeune prince héritier du trône d’Angleterre qui tourne le dos à sa famille royale pour vivre avec le peuple. Quand son père, le roi, meurt, Hal se doit de retourner à ses responsabilités et régner, mais cela vient avec son lot de conflits et problèmes.

3. Queer Eye: We're in Japan! (1er nov.)

Dans cette saison toute spéciale de Queer Eye, le groupe de Fab 5 s’envole pour Tokyo où il va aider quatre nouvelles personnes à donner un second souffle à leur vie.

4. The End of the F***ing World, saison 2 (5 nov.)

Après les événements tragiques de la première saison, Alyssa ne ressent plus rien et on ne sait toujours pas ce qui en est de James.

5. Let It Snow (8 nov.)

Un peu comme le classique film du temps des Fêtes, Love Actually, ce film suit un groupe d'adolescents qui finit le secondaire et qui vit différentes histoires d'amour durant une tempête de neige qui s'abat sur une petite ville.

6. Earthquake Bird (15 nov.)

Une traductrice au Japon, jouée par Alicia Vikander, se lie d’amitié d’une autre expatriée, interprétée par Riley Keough. Quand celle-ci disparaît, la première se retrouve au milieu de l’enquête, puisque les deux femmes ont eu une importante chicane dans le passé.

7. The Crown, saison 3 (17 nov.)

On retrouve la famille royale britannique, mais plusieurs années plus tard. Aux personnages qu’on connaît déjà s’ajoutent le prince Charles et sa femme, princesse Diana.

8. The Knight Before Christmas (21 nov.)

La reine des films de Noël quétaines de Netflix, Vanessa Hudgens, est de retour! Dans celui-ci, elle joue une professeure du secondaire qui rencontre un homme qui croit être un chevalier du 14e siècle.

9. Nailed It! Holiday!, saison 2 (22 nov.)

On adore cette télé-réalité dans laquelle des gens nuls en cuisine compétitionnent pour faire des desserts très élaborés. Pour une deuxième année consécutive, il y aura une saison «spéciale» pour Noël.

10. Merry Happy Whatever (28 nov.)

Ashley Tisdale joue Kayla, la plus jeune de la famille Quinn qui doit se réunir pour Noël dans ce film tourné devant un public.