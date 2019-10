H&M vend un calendrier de l’avent plein de bijoux et on a maintenant vraiment hâte à décembre

Bon on le sait, l’Halloween n’est même pas encore arrivée et on vous parle déjà de Noël, mais que voulez-vous : c’est le plus beau temps de l’année et on a hâte!

Si vous êtes comme nous et attendez avec impatience le 25 décembre tous les ans en vous procurant des calendriers de l’avent, vous allez certainement vouloir jeter un œil sur celui de H&M, rempli de beaux bijoux

En effet, la marque suédoise a créé un calendrier festif contenant 24 cases remplies de bijoux dans les teintes de doré, et argent, parfait pour celle qui aime changer de parure tous les jours!

Le calendrier comprend des boucles d’oreilles, des colliers et des bagues, certaines plus neutres et d’autres plus festives!

Calendrier de l'avent H&M, 35$, en ligne

On ne vous divulguera pas tout son contenu, mais sachez qu’il est possible de voir tous les items du calendrier sur le site web de H&M.

Et si vous êtes à la recherche d’un autre type de calendrier de l’avent, on en a plusieurs à vous proposer qui ne vous coûteront vraiment pas cher!