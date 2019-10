Cette tendance coloration inusitée est parfaite pour les brunettes qui veulent de la couleur dans leur crinière!

Si vous cherchiez une façon drastique de modifier vos cheveux bruns, cette tendance colo pourrait vous interpeller!

Nommée «chocolat-lilas» cette coloration inusitée utilise la couleur naturelle et riche des brunettes comme base, puis les cheveux sont décolorés de quelques niveaux pour appliquer une teinte riche de lilas qui se marie parfaitement avec le brun.

Ce n’est donc pas un pastel, mais bien un violet légèrement cendré et plus foncé qui est appliqué sur les pointes.

Cela permet donc aux brunettes d'avoir une couleur un peu «funky» dans leurs cheveux, sans avoir à trop décolorer et abîmer ses cheveux naturels.

De plus, cette teinte riche s’agence parfaitement aux tonalités des vêtements et du maquillage de l’automne et de l’hiver, qui sont habituellement plus foncées que celles du printemps et de l’été.