Cath Paquin met les choses au clair concernant sa relation avec Alanis

Cath Paquin a écrit un long message concernant les personnes qui vont et viennent dans sa vie et l’attention qu’on doit accorder à celles qui malheureusement, nous apportent plus de mal que de bien.

Son texte va comme suit :

«At the end of the day, si quelqu’un veut être dans ta vie, il va y être. Il va être capable de te faire du temps, il sera capable de mettre les efforts, il sera la. S’il ne l’est pas, laisse ça être la fin, arrête de courir.

À la place de focus sur ces personnes qui sont parties, focus sur ceux qui sont la. Focus sur ceux qui match l’amour que tu leur donnes, focus sur ceux qui rendent les petits moments en parfait moment. Tu es entouré de personnes qui savent qu’ils veulent être dans ta vie et qui te le démontrent chaque jour. Ne perd pas ce que tu as, en chassant ce que tu n’as plus ou ce qui ne mérite pas d’être la. Arrête de perdre ton temps avec de la haine ou de l’envie. Accepte, pardonne, let go, aime. Choisi toi même et gagne à la vie en aimant les vraies bonnes personnes. »

Si son message était super inspirant et rempli de maturité, cette dernière n’a pas spécifié de quelle personne il était question dans la publication. Plusieurs abonnés ont donc supposé que Cath parlait d’Alanis, sa bff et coloc.

C’est que les deux amies sont moins souvent ensemble dans leurs «stories» respectives et ne commentent plus beaucoup les photos et projets l’une de l’autre. Ça n’en prend pas plus sur le web pour faire partir la machine à rumeurs et plusieurs utilisateurs Instagram se sont mis à poser des questions à Peach concernant son amitié avec Alanis.

Capture d'écran Instagram

Capture d'écran Instagram

Capture d'écran Instagram

Cath a pris le temps de répondre à plusieurs commentaires, assurant qu’elle ne visait personne en particulier par son post, mais s’adressait plutôt à des personnes de son entourage qui vivent des situations qu’elle décrit dans son message.

Capture d'écran Instagram

Capture d'écran Instagram

Capture d'écran Instagram

C'est donc désormais clair!