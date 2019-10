Ce film de Noël quétaine risque d'être notre préféré du temps des fêtes

Chaque année, Netflix nous offre des films de Noël qui sont souvent des comédies romantiques. Cette année, comme les dernières, promet d’être quétaine à souhait.

Après les succès retentissants qu'ont été A Christmas Prince et The Princess Switch, Netflix continue sa lancée en sortant un tout nouveau film de Noël : Let It Snow.

Ce film semble posséder tous les éléments nécessaires pour devenir l’un de nos favoris du temps des Fêtes.

C'est une adaptation du roman en trois parties Let It Snow : Three Holiday Romances écrit par Lauren Myracle, Maureen Johnson et John Green, qu'on connaît pour Looking For Alaska, The Fault in Our Stars (Nos étoiles contraires) et Papertown (La face cachée de Margot).

Un peu comme le classique Love Actually, ce film suit un groupe d'adolescents qui finit le secondaire et qui vit différentes histoires d'amour durant une tempête de neige qui s'abat sur une petite ville.

La distribution est assez impressionnante, merci. Elle comprend tout d'abord Kiernan Shipka, de Chilling Adventures of Sabrina. Dans la bande-annonce, on peut voir que son personnage a un meilleur ami qui est amoureux d'elle et qui planifie lui dire très bientôt.

Le meilleur ami en question est joué par Mitchell Hope de The Descendants.

Il y a aussi Odeya Rush, que vous connaissez de Dumplin' et Chair de Poule. Elle joue une fille populaire qui a peur que son petit ami la laisse.

Son personnage est BFF avec celui joué par Liv Hewson, qu'on connaît pour son rôle d'Abby, dans Santa Clarita Diet.

Le personnage de Liv travaille dans un petit restaurant avec Jacob Batalon, de Spider-Man.

Elle est amoureuse d'une cliente, jouée par la youtubeuse devenue actrice, Anna Akana.

À toutes ces belles personnes s'ajoutent Isabela Merced (Dora et la Cité Perdue) et Shameik Moore (The Get Down) qui semblent former un nouveau couple.

Le film sortira sur Netflix le 8 novembre prochain. En attendant, voyez la bande-annonce juste ici: