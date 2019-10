On en sait désormais plus sur le projet ultra secret d'Alanis Desilets

L’influenceuse Alanis Désilets gardait un gros secret depuis un moment déjà et elle a enfin pu révéler le tout à ses abonnés.

Celle qu’on a connue dans OD Bali travaille depuis plusieurs semaines sur cette idée.

Elle avait commencé à en parler de façon cryptique, en promettant un projet à son image, donc «rassembleur, qui prône le bien-être et qui inspire à toujours donner le meilleur de soi-même...».

Alanis avait commencé à nous en parler en montrant un mystérieux logo sur Instagram.

Sur l'image, on voyait tout simplement les mots «Par Alanis», avec une image de deux mains qui forment ce qui pourrait ressembler à un utérus.

C’est donc le 23 octobre qu'Alanis a partagé le compte Instagram de son nouveau projet: La Troop - Par Alanis.

En lisant le texte d’Alanis, on peut se douter de ce qui s’en vient. Elle veut changer la façon dont les femmes voient l’entraînement et les défis physiques. Elle aimerait qu’au lieu de s'entraîner intensément pendant quelques mois pour, par exemple, et perdre 10 livres avant un voyage, les femmes se concentrent sur l’entièreté de leur être.

Alanis écrit: « En 2020, j’ai envie de me concentrer sur l’entièreté de la femme. Des objectifs seront réalisables non pas dans l’excès, mais bien lorsqu’on trouvera la balance au niveau de notre santé mentale et physique et lorsqu’on trouvera une balance au niveau du plaisir et de la discipline. On est capable de tout, mais «tout», ça commence par l’équilibre. En 2020, on va se rencontrer, on va bouger ensemble, on va prendre soin de nous, on va se balancer le corps comme l’esprit».

On ne sait pas encore si ce sera un site, une chaîne YouTube, un programme, peut-être même un gym ou bien une application, mais on sait que le tout est «coming soon», en 2020.

Dans tous les cas, on adore le fait qu’elle désire aider les femmes à se sentir mieux et on a très hâte d’en savoir plus!