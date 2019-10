Un premier une-pièce de la nouvelle marque d’Elisabeth Rioux, ecoHoaka, est dévoilé

Elisabeth Rioux nous a longuement «teasé» la venue de sa nouvelle marque, ecoHoaka, qui met de l’avant des maillots de bain faits à partir de fibre en plastique recyclé.

Comme l’environnement et la crise climatique sont au cœur de nombreuses conversations en ce moment, c’est sans surprise que plusieurs entrepreneurs québécois emboîtent le pas dans cette tendance et sortent des produits plus doux pour notre planète.

Ce projet d’envergure lui tient vraiment à cœur et elle avait annoncé, grâce à une toute nouvelle page Instagram, l’arrivée des nouveaux modèles ecoHoaka prochainement.

L’instagrameuse Emy-Jade est actuellement en voyage aux Philippines avec Elisabeth et a profité de l’occasion pour partager une photo mettant en vedette un tout premier modèle d’une-pièce de la gamme ecoHoaka couleur de jade. Trop beau!

Ça nous donne vraiment le goût de voir encore plus de modèles de maillots de la gamme ecoHoaka!