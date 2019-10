Miley Cyrus a (encore) un nouveau tatouage

Miley Cyrus ne chôme pas, tant du point de vue amoureux que du côté des nouveaux tatouages qu’elle accumule à vitesse grand V depuis sa rupture avec Liam Hemsworth.

Celle qui sort désormais avec Cody Simpson s’était fait faire un tatouage en compagnie de ce dernier, un cœur qui saigne.

Miley ne semble toutefois pas prête à abandonner l’encre et l’aiguille, et est retournée voir son tatoueur pour ajouter un nouveau dessin sur son corps: une rose sur une tige à épines et des feuilles derrière son bras. Un tatouage classique, quoi!

Capture d'écran Instagram

Il n’y a pas de doute, la chanteuse pop semble inarrêtable depuis qu’elle s’est divorcée de son mari. Elle ne se gêne pas non plus pour partager beaucoup d’information sur sa vie amoureuse sur les réseaux sociaux, un peu trop, selon l’avis de certains.

