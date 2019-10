10 choses à savoir sur Alexis Ren, la nouvelle blonde de Noah Centineo

La semaine dernière, Noah Centineo a confirmé ce que plusieurs soupçonnaient à l’aide d'une photo de lui la tête rasée qui a fait pas mal jaser.

En effet, le comédien a annoncé qu’il était en couple avec Alexis Ren, mais ce que les gens ont surtout retenu, c’est sa nouvelle coupe de cheveux.

Plusieurs ne savent peut-être pas qui est Alexis Ren et ce qu’elle fait dans la vie, bien que cette dernière ait plus de 13 millions d’abonnés.

On vous dévoile donc 10 choses à savoir à son sujet!

1. Alexis René Glabach est âgée de 22 ans (bientôt 23) et est née à Santa Monica, en Californie.

2. Plusieurs disent qu’elle est parmi les pionnières du mouvement des «influenceurs» Instagram.

3. Elle est mannequin et sa carrière a explosé quand elle avait 15 ans, après qu’une photo d’elle en bikini soit devenue virale sur Tumblr.

4. Alexis est aussi actrice à ses heures et a joué le rôle de Scarlet Jones dans le clip d’Ed Sheeran pour la chanson "South of the Border".

5. Elle a participé à l’émission Dancing with the Stars et avait développé des sentiments pour son partenaire de danse à l’époque, Alan Bersten. Ils s’étaient même embrassés devant les caméras!

6. Toutefois, Alexis Ren est surtout connue pour sa relation avec Jay Alvarrez, un mannequin et influenceur originaire d’Hawaii.

7. La séparation ne s’était pas bien passée et cette dernière avait annoncé sur Twitter que Jay avait «un petit pénis» et ce dernier avait répondu ceci. Ça vole haut!

I got 99 Problems & this ain't one babi 😂😘 #BeTheBiggerPerson 😜 pic.twitter.com/bDpK7IxC5V — Jay Alvarrez (@jayalvarrez) 22 février 2017

8. Mise à part sa vie amoureuse houleuse, Alexis Ren est une influenceuse prospère qui fait de nombreuses couvertures de magazine.

9. Elle a aussi sa propre marque de vêtements de sport, Ren Active.

10. Elle a fait partie des 100 femmes les plus sexy du monde selon le magazine Maxim en 2019.

Longue vie aux amoureux!