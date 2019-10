Voici tout ce qu’on sait sur «The Kissing Booth 2»

Quand Netflix a confirmé une suite à la comédie romantique The Kissing Booth, les fans se sont réjouis, mais une question restait: est-ce que Jacob Elordi sera de retour dans le rôle de Noah Flynn?

C’est que Jacob ne faisait pas partie des photos et vidéos publiées tout au long du tournage de la suite.

L'acteur ne s’était pas prononcé à ce sujet, jusqu’au week-end du 19 octobre où la réponse à cette question brûlante est enfin arrivée.

Avant toutes choses, récapitulons tous les détails sur cette suite tant attendue.

Voici donc tout ce qu’on sait sur The Kissing Booth 2.

L’annonce officielle

Le 14 février 2019, une vidéo confirmant qu’une suite aurait bel et bien lieu a été partagée sur Instagram. Joey King, qui joue Elle, était accompagnée de Joel Courtney qui joue Lee, le meilleur ami de Elle.

Ensuite, le 21 février, l’auteure du livre duquel le film s’inspire a annoncé que la suite à son roman, The Kissing Booth 2 : Going the Distance, sortirait en janvier 2020.

Coming in Jan 2020... THE KISSING BOOTH 2: GOING THE DISTANCE! And the news doesn't end there - Coming May 11th 2019, THE BEACH HOUSE, ft. the first chapter of TKB2! Pre-order yours now! - https://t.co/hJSGfkTv8Z pic.twitter.com/BrbMW44U0F — Beth Reekles (@Reekles) February 21, 2019

La date de sortie

Puisque le livre sort en janvier, selon nous, le film devrait sortir peu de temps après.

Le tournage

Le tournage a débuté à l’été 2019, selon une publication sur Twitter de Beth Reekles, et s’est officiellement terminé vers la mi-octobre 2019.

Les acteurs

Joey King et Joel Courtney seront de retour dans les rôles de Elle et Lee.

En mai, l’équipe a aussi annoncé que deux nouveaux personnages allaient se joindre à la distribution.

Maisie Richardson-Sellers et Taylor Perez vont jouer deux nouveaux personnages, mais on ne connaît pas encore plus de détails.

La seule information que nous avons est le nom du personnage de Taylor Perez qui est Marco Pena.

La présence de Jacob Elordi a été confirmée dans une vidéo annonçant la fin du tournage.

Jacob a déjà avoué qu’il trouvait le personnage de Noah horrible, mais selon nous, il va probablement apprendre de ses erreurs dans la suite.

L’histoire

Si on se fie au synopsis du livre The Kissing Booth 2 : Going the Distance, voici à quoi on peut s'attendre:

«Elle semble enfin avoir apprivoisé le «bad boy» Noah Flynn, mais ils font face à un nouveau défi. Noah est à Harvard, ce qui veut dire qu’ils sont officiellement un couple à longue distance, et c’est difficile. Après tout, les appels et les messages textes ne peuvent pas satisfaire tout. Quand Elle voit une publication qui laisse entendre que Noah se rapproche de quelqu’un d’autre, elle est dévastée. En plus, ce n’est pas facile d’ignorer le nouveau garçon, Levi. Il est doux, gentil, beau et il s’intéresse à elle.»

La fille dont Noah se rapproche et le nouveau garçon à l’école d’Elle seront peut-être joués par les deux nouveaux acteurs.

Y aura-t-il d’autres suites?

Probablement, puisque l’auteure Beth Reekles a publié deux autres histoires. La première est The Beach House (La maison de plage) qui raconte les événements de l’été entre The Kissing Booth 1 et 2, avant que Noah quitte pour Harvard.

La seconde est The Kissing Booth: Road Trip! et sera publiée en mars 2020.

On pourrait donc potentiellement avoir 4 films, mais considérant que The Beach House n'est une courte histoire qui n'a pas vraiment d'impact sur la trame narrative, nos espoirs sont plutôt de voir Road Trip! adapté en film.

La bande-annonce

Il n’y a pas encore de bande-annonce pour The Kissing Booth 2, mais nous les ajouterons à cet article quand elle sera disponible.