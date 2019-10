Shay Mitchell a accouché et partage une première photo de son bébé

L'actrice Shay Mitchell et son copain Matte Babel ont accueilli leur nouvelle petite fille le 20 octobre 2020.

Après avoir surpris tout le monde en annonçant la merveilleuse nouvelle en juin dernier, le petit bébé du couple est enfin arrivé!

Celle qui a joué dans les séries Pretty Little Liars et You avait documenté sa grossesse sur Instagram et YouTube. On se souvient d'ailleurs de l'étrange shower de bébé que Shay avait préparé pour elle et ses amies.

Bref, le 20 octobre, la nouvelle maman a publié une magnifique photo de sa main tenant celle de sa fille en écrivant «Je ne la lâcherai jamais...».

On ne connaît toujours pas le nom du nouvel enfant, mais l'accouchement semble bien s'être déroulé.

C'est d'autant plus touchant, sachant que Shay Mitchell a vécu une fausse couche en 2018. Elle avait révélé cette période sombre de sa vie le 1er janvier 2019 sur Instagram.

Capture d'écran Instagram @shaymitchell / 1er janvier 2019

Dans une série de «stories», elle avait raconté que 2018 avait été une année difficile pour elle, en grande partie à cause de cette fausse couche.

On souhaite tout le bonheur du monde aux nouveaux parents!