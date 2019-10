On le sait, les calendriers de l’avent peuvent souvent être assez chers, surtout si ces derniers ne contiennent pas du chocolat.

On vous propose donc de jeter un œil à ces 9 options pas trop chères qui sauront illuminer votre mois de décembre tout en ne vidant pas votre tirelire!

Voici donc notre sélection de 9 calendriers de l’avent pas chers pour se gâter avant Noël

1- 24 jours de thé de David’s Tea - 40$

Courtoisie

Vous pourrez chaque jour siroter un thé différent parmi la vaste sélection de thés offerte par la marque canadienne. Une façon vraiment réconfortante de commencer vos matins/finir vos soirées.



2- Calendrier de l’avent Frosted Party de Sephora - 60$

Ce calendrier de l’avent de la marque Sephora rassemble des produits de beauté, de soins pour la peau, pour le corps et des accessoires, dont 11 sont des surprises beauté en série limitée.

3- Calendrier de l’avent beauté de Yves Rocher - 59$

Courtoisie

Si vous souhaitez essayer plein de produits pour vous dorloter, on vous conseille de jeter votre dévolu sur cet ensemble Yves Rocher composé de boîtes réutilisables : parfums, soins pour le corps, soins visage, maquillage: une petite surprise chaque jour !



4- Calendrier de l’avent 24 jours de bonbons de Squish - 39$

Courtoisie

Quoi de mieux pour faire passer le temps plus rapidement à Noël que de s’offrir une surprise sucrée tous les jours! Parfait pour ceux qui ne tripent pas sur le chocolat, mais veulent tout de même une petite gâterie!



5- Calendrier de l’avent Greatest Hits Love Lust Disco de NYX - 65$

Courtoisie

Amatrices de rouges à lèvres, vos souhaits sont exaucés pour le temps des Fêtes grâce à ce calendrier de l’avent où les rouges à lèvres liquides de NYX sont à l’honneur.





6- Calendrier maquillage H&M - 34,99$

Courtoisie

Parmi les calendriers beauté les moins chers se trouve celui offert sur le site web de H&M qui comprend des produits de maquillage variés, comme des ombres à paupières, des brillants à lèvres, des traceurs, etc.

7- Calendrier de chaussettes de Noël chez L’Équipeur - 39,99$



Courtoisie

On adore ce calendrier de l’avent comprenant 12 paires de bas plus cutes les unes que les autres. Qui n’a pas besoin de nouveaux bas dans la vie? En plus, le prix vaut vraiment la peine!

8- Maquillage extravaganza de W7 - 21$

Courtoisie

Découvrez cette marque de maquillage britannique en vous procurant ce calendrier de l’avent à bas prix qui comprend 24 items en format mini, allant du rouge à lèvres liquide à l’illuminateur.





9- Calendrier beauté de l’avent Rêvez en grand à Noël de The Body Shop - 69$

Courtoisie

On adore les odeurs gourmandes de The Body Shop, et aussi que la boutique offre un calendrier de l’avent qui coûte moins de 70$! Celui-ci regroupe plein de meilleurs vendeurs de la marque, comme des savons et crèmes dans des parfums délectables.