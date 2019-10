Un acteur de «Dawson's Creek» se joint à «Riverdale» et on est nostalgiques

Après Chad Michael Murray des Frères Scott, c’est au tour d’un acteur d’une autre émission de notre enfance, Dawson’s Creek, de se joindre à la distribution de Riverdale.

Clairement, les créateurs de Riverdale adorent jouer avec la nostalgie puisqu’ils ne cessent d’opter pour des acteurs iconiques des années 80 et 90 pour les rôles d’adultes.

Dans le 2ème épisode de la saison 4, un tout nouveau directeur d'école se présente à nos personnages favoris. Il se nomme Mr. Honey, et il remplace Mr. Weatherbee puisque ce dernier s'est joint à «La Ferme».

On a tout de suite reconnu l'acteur qui joue Mr. Honey. C'est nul autre que Kerr Smith, connu pour son rôle de Jack McPhee dans la série culte des années 90 et 2000 Dawson's Creek.

Jack était un personnage très attachant, ce qui ne semble pas être le cas de Mr. Honey, un directeur d'école très strict et plutôt méchant.

En seulement quelques minutes, il empêche Cheryl et Toni d'organiser une danse, tente de se débarrasser de Jughead en l'envoyant dans une autre école et demande à Veronica de prendre une année sabbatique. On le déteste!

Reste à voir si son personnage deviendra plus gentil avec le temps. À Suivre!