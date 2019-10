La vente de fermeture de Forever 21 est commencée et les rabais sont FOUS!

C'est officiel, Forever 21 quitte le Canada pour de bon, une triste nouvelle pour plusieurs personnes qui affectionnaient ce magasin où étaient offerts des vêtements à la mode à très bas prix.

Toutefois, qui dit fermetures, dit soldes, et ceux lancés dans les magasins Forever 21 sont assez impressionnants. En effet, le géant de la mode liquide son inventaire et tout sera à 50% de rabais. De plus, tous les items sont «achetez-en un, obtenez-en un gratuit», selon ce que l'on a obtenu comme information dans une infolettre envoyée aux clients et intitulée «NOW 50% OFF + BOGO!».

En plus de ces rabais déjà importants, Forever 21 ajoute 10% de rabais si vous achetez 5 morceaux et 20% de rabais si vous en achetez 10... C'est fou!

Voici tous les détails :

via infolettre de Forever 21

La liquidation d'inventaire de Forever 21 se déroule dans tous les magasins du Canada. Au Québec, vous pouvez magasiner ces importants rabais dans les 6 magasins toujours ouverts, dont deux à Montréal, un à Pointe-Claire, un à Laval et deux à Québec.