5 belles paires de bottes de pluie pour avoir du style même quand c'est gris dehors

Quand la pluie tombe dehors, cela ne veut pas nécessairement dire qu’il faut faire des compromis côté style.

Il existe une foule de bottes imperméables qui sont jolies, et qui vont aussi garder vos pieds au sec toute la journée.

Que vous soyez plus du style bottes hautes ou bottillons courts, on a trouvé quelque chose pour vous.

Voici 5 belles paires de bottes de pluie:

1. Bottes imperméables de marque Argard, 40$ sur amazon.ca

Si vous préférez une chaussure qui arrête à la cheville, celle-ci est tout aussi belle que pratique. En plus, le site l’offre en 8 couleurs différentes.

2. Bottillon Meryssa, en rabais à 49,98$ sur aldoshoes.ca

Avec ce modèle à l’épreuve de la pluie et de la neige, on peut avoir un look un peu plus décontracté, en plus de se garder les pieds au chaud.

3. Bottes de pluie en vinyle rouge, 29,90$ sur forever21.com

Un classique, la botte haute reste indémodable, mais dans une couleur originale.

4. Bottes Cougar de la marque Kensington, en rabais à 64$ sur labaie.com

Pour celles qui préfèrent un style un peu plus chic, mais confo la petite semelle plate-forme de ce modèle permet de les porter à toutes les occasions.

5. Bottes de pluie en plastique recyclé, 79$ sur simons.ca

Un compromis entre haute et courte, cette botte est bonne pour l’environnement, en plus d’être très belle.