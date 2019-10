Noah Centineo confirme qu'il est en couple mais personne n'a remarqué à cause de ses cheveux

L'acteur Noah Centineo a annoncé une bonne et une mauvaise nouvelle dans une seule même photo sur Instagram.

Débutons avec la photo en question.

Capture d'écran instagram @ncentineo

La première chose qu'on remarque: l'acteur de To All the Boys I've Loved Before s'est rasé les cheveux. Ça, c'est la mauvaise nouvelle pour les fans de sa chevelure brune et bouclée.

On se souvient que Noah n'est pas un inconnu des scandales capillaires. Il y a un moment déjà, il avait teint sa barbe en blond, causant un émoi sur la toile.

Par contre, cette photo contient un message secret : une confirmation que Noah est en amour, ce qui est une bonne nouvelle pour les principaux intéressés!

La rumeur court depuis plusieurs mois déjà que Noah serait en couple avec l'influenceuse Alexis Ren.

Eh bien, la «story» de Noah était en fait en réponse à celle d'Alexis dans laquelle elle a publié une photo démontrant 2 cafés en disant: «Où est monnnnn babyyyyyy».

Capture d'écran instagram @alexisren

Puisque Noah tient la même tasse de café en écrivant «Je suis ici» dans sa «story», il confirme donc qu'il est le babyyyyyy en question!

On souhaite tout le bonheur du monde aux amoureux, et pour ce qui est des cheveux de Noah, c'est pas si mal finalement!