La collection de Noël de Lush est arrivée et on veut tout

Il n’est jamais trop tôt pour commencer à se mettre dans l’esprit du temps des Fêtes et la compagnie Lush le prouve en dévoilant une collection de Noël exhaustive.

Oui, l’Halloween n’est pas encore arrivée, mais on doit avouer qu’on a déjà hâte de décorer notre sapin et installer nos petites lumières partout.

Puisque ces deux activités ne sont pas socialement acceptées en octobre, on peut patienter en se procurant dès maintenant les produits de Noël de Lush.

La collection d’Halloween nous a déjà comblés de bonheur, mais celle-ci est tout particulièrement adorable.

Offert en ligne dès maintenant et en magasins bientôt, la gamme festive comprend tous nos produits favoris.

De bombes de bain aux parfums de cassis, limette et cannelle, en passant par des savons sucrés et des pains de bain scintillants à la lavande, on ne pourrait en demander plus!

Voici donc nos 7 coups de cœur de la gamme de Noël:

Bombe de bain Le rêve du bonhomme de neige Parfums de cèdre et lavande, se dissout en arc-en-ciel Pain de massage Flocon bleu Paillettes sans plastique et fragrance Sommeil Bombe de bain Vive le vent Parfum relaxant d’orange et patchouli Gel de douche sans bouteille Fée des glaces Hydrate la peau et parfum de friandises Huile Igloo Beurre murumuru hydratant et odeur de menthe poivrée Bombe Glacée Géante Rempli de sel de mer apaisant et parfum sucré Savon Pomme de neige Nettoyant brillant aux parfums d’orange et bergamote

Toute la collection se trouve juste ici.