Voici LA couleur de cheveux la plus tendance pour 2020

On le voit de plus en plus sur toutes les têtes, un certain type de roux qui se glisse rapidement au top des colorations les plus populaires pour 2020.

C’est bien connu, passer au roux quand ce n’est pas notre couleur naturelle peut être difficile, mais si on se fie à plusieurs célébrités, ce n’est clairement pas impossible!

Selon Ryan Trygstad, un coloriste qui travaille avec des stars américaines comme Zoey Deutch et Lucy Boynton, de plus en plus de clientes demandent un roux précis, le roux «cannelle».

Se rapprochant presque du brun chaud, c’est une teinte plus facile à obtenir qu’un roux plus vibrant, et qui se prête très bien aux mois plus froids qui s’en viennent.

Dans une entrevue avec Refinery29, Ryan a aussi expliqué que le look pouvait être obtenu avec un balayage. On peut même partir d’un ombré pâle, puis tout simplement le réchauffer avec des mèches rousses.

Pour les brunettes, un brun riche avec des reflets rouges donnera le look voulu.

Voici quelques célébrités qui rockent leur roux cannelle:

Zoey Deutch

Jessie Nadeau

Elizabeth Olsen

Lana Del Rey

Karen Gillan

Ashley Benson

Et vous?