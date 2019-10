Ton costume d’Halloween idéal selon ton signe astrologique

Trouver une idée géniale de costume d’Halloween n’est pas tâche facile. Il faut que ce soit tendance, facile à réaliser, mémorable, cute sur Instagram ET que ça représente bien notre personnalité. Pour ça, l’astrologie peut aider.

Si vous sentez que vous connectez avec la description de votre signe, vous risquez d’adorer nos suggestions.

Et pour les pros de l’astro qui veulent plus d’une idée, vérifiez aussi la suggestion pour votre ascendant, le «masque» que vous portez en société.

Voici donc votre costume d'Halloween 2019 selon l'astro:

Bélier - Arya Stark

Les Bélier sont des gens qui aiment prendre les choses en charge et sont des leaders naturels. Qui de mieux pour représenter cela que LA véritable reine de Game of Thrones, Arya Stark. Si vous trouvez un ou une amie pour se déguiser en The Hound, c’est encore mieux!

Taureau - Une Spice Girls

Toujours un peu nostalgiques, les Taureau aiment un costume avec une touche rétro, mais qui reste tendance. Puisque les années 90 et 2000 sont à la mode ces temps-ci, ils n’ont qu’à choisir leur Spice Girls favorite et le tour sera joué. Si on avait à deviner, on dirait que c'est probablement Baby Spice leur préf.

Gémeaux - Harley Quinn

Oubliez le Joker et Pennywise, c’est au tour d’Harley Quinn de briller! Une femme aux multiples facettes, elle est l’un des seuls personnages de la culture pop qui est aussi imprévisible qu’un Gémeaux. Et, soyons honnêtes, son look dans le nouveau film est tout simplement magnifique.

Cancer - Euphoria

Si vous avez eu la chance d’écouter l’excellente série Euphoria, vous savez que c’est une montagne russe d’émotions. Les Cancer étant des gens très sensibles, cette émission les a probablement touchés profondément. Que ce soit l’un des looks de l’épisode d’Halloween, celui du bal, ou n’importe quel personnage au fond, l’inspiration ne manquera pas!

Lion - Super Héros

C’est cliché, mais vrai, les Lion aiment briller. Ils aiment avoir l’attention et se sentir en puissance, et l’Halloween est une soirée idéale pour vivre leur rêve le plus fou: avoir des pouvoirs. Après une année remplie de films de superhéros les idées sont multiples, que ce soit Captain Marvel, Mera dans Aquaman, Jean Grey dans Dark Phoenix ou même Black Widow, gâtez-vous!

Vierge - La duchesse Meghan

Les chances que les personnes Vierge ne trippent pas sur l’Halloween sont fortes. Ce sont généralement des gens pratico-pratiques qui n’ont pas trop l’envie (ni le temps) de confectionner un costume complexe. La Duchesse Meghan a toujours des looks classiques et faciles à recréer, et ça compte comme un costume pour les Vierge!

Balance - Fleabag

Les Balance aiment montrer leur intelligence et sortir un peu des sentiers battus, surtout au point de vue de ce qu’ils consomment comme culture populaire. La série anglaise Fleabag était sur toutes les lèvres en 2019, surtout grâce à son personnage principal, son humour noir hilarant et son fameux «jumpsuit» au décolleté plongeant. La deuxième saison a tout raflé aux Emmys, alors c’est l’occasion pour les Balance d’impressionner toute la galerie.

Bonus, vous pouvez vous procurer le jumpsuit exact juste ici.

Scorpion - Sabrina l’apprentie sorcière

Les Scorpion sont des personnes fortes et indépendantes, mais aussi très émotives et aimantes. Le personnage de Sabrina, lorsqu’elle décide enfin d’accepter son côté sombre de sorcière, représente parfaitement leur personnalité. Une passe dans les cheveux, une tenue noire et rouge, une «twist» un peu machiavélique et le tour sera joué!

Sagittaire - Dora l’exploratrice

Grands voyageurs du Zodiaque, les Sagittaire sont ce qu’on pourrait appeler... des explorateurs! Aucun autre personnage aime autant découvrir de nouveaux endroits que Dora, alors c’est un match parfait! Et, bonus, le costume est facile à réaliser, ce qui conviendra à l’emploi du temps chargé des Sagittaire.

Capricorne - Jasmine dans Aladdin

La version 2019 de Jasmine est clairement une badass, tout comme les Capricorne. Elle sait ce qu’elle veut, sait comment l’obtenir, et elle a un tigre comme animal de compagnie, quoi demander de mieux? Le costume est assez compliqué à reproduire, mais ce n’est pas un défi qui fera peur aux Capricorne.

Verseau - Ashley O

Les Verseau sont des gens originaux alors ils risquent d’aimer une émission un peu plus controversée comme Black Mirror. La pop star devenue un jouet/robot Ashley O, jouée par Miley Cyrus, permet d’être créatif avec le costume, tout en gardant l’essence du personnage avec la perruque mauve et le joli maquillage.

Poissons - Quelque chose en lien avec l’astrologie

Souvent, les Poissons sont intéressés par l’astrologie et d’autres sujets un peu plus ésotériques. Pourquoi ne pas se déguiser en diseuse de bonne aventure, ou carrément en son signe! C’est un déguisement amusant et différent, et qui peut facilement être adapté à chaque personne.