10 fois où Timothée Chalamet était le plus beau sur le tapis rouge

Timothée Chalamet n'est pas seulement un excellent acteur et un magnifique jeune homme, il est aussi le roi incontestable des tapis rouges.

Mario Mitsis/WENN.com

On la vu en 2018, alors qu'il faisait la promotion pour son film Beautiful Boy, mais on doit avouer que ses plus récents looks durant sa tournée de promotion pour The King sont inégalés.

Souvent habillé par Louis Vuitton, Givenchy et SR. Studio. LA. CA., Timothée devient rapidement une icône des tapis rouges.

Voyez le harnais brillant aux Golden Globes 2019, en passant par le col roulé vert fluo à New York et le coton ouaté pailleté à Londres dans cette vidéo.