15 séries d'horreur à regarder durant le long week-end

Le long week-end de l’Action de grâce est LE moment parfait pour «binger» des émissions d’horreur en prévision de l’Halloween.

FX

Si vous avez déjà vu les excellentes séries Stranger Things et The Haunting of Hill House et êtes en quête d’inspirat ion, on a 15 suggestions pour vous!

Âmes sensibles, ceci n’est pas la liste pour vous : ces 15 émissions font toutes TRÈS peur.

1. American Horror Story: 1984 (FX, Google Play)

La 9e saison de cette série fait un retour dans le passé, en 1984. Elle se déroule dans un camp d’été, terrorisé par un tueur fou. Elle est influencée par les films d’horreur des années 70 et 80, comme Halloween.

2. Wynonna Earp (Netflix)

Les 2 premières saisons de cette série qui raconte l’histoire d’une tueuse de démons se retrouvent sur Netflix. Wynonna est obligée de retourner dans sa ville natale après la mort de son oncle et de continuer le travail qu’il faisait en protégeant les habitants des créatures démoniaques.

3. Scream (Netflix)

Cette série s'inspire bien sûr des films d'horreur légendaires des années 90 du même nom, mais se déroule dans une nouvelle ville, celle de Lakewood. Vous avez 2 saisons à vous mettre sous la dent sur Netflix!

4. Bates Motel (Netflix, Vidéotron)

Un antépisode du film culte Psycho, la série suit Norman Bates un jeune homme très proche de sa mère qui voit sa vie bouleversée après la mort de son père. Le duo s’occupe maintenant d’un motel et partout où ils vont, la mort semble suivre.



5. Penny Dreadful (Crave, Amazon Prime)

Cette émission terrifiante est remplie de personnages de la littérature anglaise connus, comme le monstre de Frankenstein, Dorian Grey, Docteur Jekyll et Monsieur Hyde et plusieurs autres. Elle a été annulée après 3 saisons et les fans étaient dévastés.

6. Dark (Netflix)

Cette émission allemande se déroule dans une ville fictive où les gens ne cessent de disparaître. Elle a souvent été comparée à Stranger Things, puisque certains personnages principaux sont très jeunes, mais elle est beaucoup plus épeurante.

7. Haunted (Netflix)

Les 6 épisodes prétendent raconter de vraies histoires paranormales, mais il est pratiquement impossible de vérifier la véracité des histoires. Dans tous les cas, elles sont divertissantes, épeurantes et, en plus, la saison 2 arrive sur Netflix le 11 octobre!

8. The Order (Netflix )

Cette série mélange la magie, les créatures mythiques comme les loups-garous et l’horreur, mais dans un contexte d’une université. C’est un peu plus léger que d’autres séries dans cette liste, mais si vous êtes fans de Sabrina ou Buffy, c’est pour vous!

9. Slasher (Netflix)

Chaque saison (il y en a 3) suit un tueur en série différent. La première dans un petit village, la seconde dans un camp isolé et la dernière, au sein d'un groupe de voisins.

10. Ash VS Evil Dead (Netflix)

Cette émission mélange l'horreur et l'humour, mais de façon assez «gore». Ce n'est pas pour les âmes sensibles, mais si vous aimez le genre, vous allez adorer!

11. Castle Rock (Crave)

Fans de Stephen King, cette série se déroule dans son univers, mettant en vedette plusieurs personnages et lieux de ses oeuvres écrites. La saison 2 arrive le 23 octobre, alors c'est le temps de «binger» la première!

12. Le Chalet (Netflix)

Une série française de seulement 6 épisodes, un groupe d'amis se retrouve dans un chalet où, 20 ans plus tôt, une famille complète a disparu. Une suite d'accidents leur fait croire que quelqu'un, ou quelque chose, leur en veut.

13. The Kirlian Frequency (Netflix)

Si vous cherchez quelque chose de facile à écouter, cette émission argentine se penche sur le cas d'une radio de nuit qui vit des expériences macabres dans de courts épisodes d'environ 10 minutes.

14. Dead Set (Netflix)

Par le créateur de Black Mirror, l'histoire se déroule sur le plateau d'une émission de télé-réalité Big Brother, mais envahit par des zombies.

15. Black Summer (Netflix)

Parlant de zombies, Black Summer suit une mère qui tente de retrouver sa fille, 6 semaines après une invasion de morts-vivants.